أخبار عاجلة

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يفتعلون أزمة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتهم الحربية

Lebanon 24
02-04-2021 | 19:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام اليمني: ندين عمليات الترحيل القسري التي نفذها الحوثيون بحق مهاجرين أفارقة بينهم نساء وأطفال
lebanon 24
04/04/2021 02:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الإعلام اليمني: تصعيد ⁧‫الحوثيين‬⁩ للهجمات على السعودية يكشف ارتهانهم لأجندة إيران
lebanon 24
04/04/2021 02:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن ترحب بخبر السماح بدخول 4 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة اليمني
lebanon 24
04/04/2021 02:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الخارجية الأميركي يناقش الأزمة اليمنية مع المبعوث الأممي غريفيثس
lebanon 24
04/04/2021 02:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website