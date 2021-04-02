أخبار عاجلة

وزير خارجية بريطانيا: قلقون بشدة من تحركات روسيا في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
02-04-2021 | 19:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تحركات عسكرية ونقل أسلحة.. هل تستعد روسيا لغزو أوكرانيا؟
lebanon 24
04/04/2021 02:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو يعرب عن قلقه من تحركات روسيا في أوكرانيا وحولها
lebanon 24
04/04/2021 02:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا: بحثت مع نظرائي من أميركا وألمانيا وفرنسا تحديات السلام في اليمن
lebanon 24
04/04/2021 02:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بينهم وزير الخارجية.. بريطانيا تفرض عقوبات على مقرّبين من الأسد!
lebanon 24
04/04/2021 02:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website