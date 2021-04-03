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بايدن: أتابع التحقيقات حيال الهجوم على الكابيتول عن كثب، ولديّ تقارير من مستشار الأمن الداخلي حول حادث الدهس في محيط مبنى الكونغرس

Lebanon 24
03-04-2021 | 00:25
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