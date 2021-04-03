أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: كم يؤلمنا أن نرى الجماعة الحاكمة عندنا ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كياناً وشعباً وأرضاً وكرامةً ويؤلمنا أكثر أنها لا تدرك خياراتها بل تمعن فيها على حساب البلاد والشعب

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع: ماذا تنتظر الأكثرية الحاكمة المتحكمة بالبلاد لتشكيل الحكومة؟
lebanon 24
04/04/2021 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ما يقوله البطريرك ان القرارات موجودة ولتتفضل الدول التي اتخذت القرارات إيجاد طريقة لتطبيق القرارات لحل كل الأمور وأكثرية اللبنانيين مع دعوة الراعي
lebanon 24
04/04/2021 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الحكومات السابقون: نعبر عن إحترامنا للدستور وتمسكنا به وبالإتفاق الوطني في الطائف وأي محاولة لإعادة إنتاج الخلاف الطائفي مردودة بدليل التفاف الطوائف حول مبادرة البطريرك الراعي
lebanon 24
04/04/2021 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: خير ان ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب
lebanon 24
04/04/2021 02:18:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website