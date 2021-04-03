البطريرك الراعي: كم يؤلمنا أن نرى الجماعة الحاكمة عندنا ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كياناً وشعباً وأرضاً وكرامةً ويؤلمنا أكثر أنها لا تدرك خياراتها بل تمعن فيها على حساب البلاد والشعب

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