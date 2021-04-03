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الراعي: البعض يتمسّك بولائه الخارجي على حساب لبنان واللبنانيين وما القول عن الذين يعرقلون قصداً تشكيل الحكومة ليوهموا الشعب أن المشكلة في الدستور فيما الدستور هو الحلّ وسوء الأخلاق السياسي هو المشكلة

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:55
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