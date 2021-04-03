أخبار عاجلة

رئيس الجمهورية يزور بكركي عصراً (النهار)

Lebanon 24
03-04-2021 | 16:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية يزور بكركي بعد قليل في زيارة معايدة للبطريرك الراعي بمناسبة عيد الفصح على أن لا يشارك في قداس عيد الفصح يوم الأحد لأسباب صحية تتعلق بكورونا (الجديد)
lebanon 24
04/04/2021 02:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان من بكركي: المنطلقات بين بعبدا وبكركي واحدة والاهداف الاصلاحية المطلوبة من البطريرك هي اهداف فخامة رئيس الجمهورية
lebanon 24
04/04/2021 02:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مظلوم للجديد: بكركي تريد إحترام كل الناس وهي لا تقف إلى جانب رئيس الجمهورية لأنه ماروني وإذا كان هناك من خطوط حمراء في بكركي فهي غير طائفية
lebanon 24
04/04/2021 02:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "تكتل الجمهورية القوية" يزور بكركي مطلع الأسبوع المقبل دعما لمواقف البطريرك الراعي (المركزية)
lebanon 24
04/04/2021 02:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website