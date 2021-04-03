رئيس الجمهورية يزور بكركي بعد قليل في زيارة معايدة للبطريرك الراعي بمناسبة عيد الفصح على أن لا يشارك في قداس عيد الفصح يوم الأحد لأسباب صحية تتعلق بكورونا (الجديد)

Lebanon 24