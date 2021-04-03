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نائب وزير الحج والعمرة للعربية: نطبق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين

Lebanon 24
03-04-2021 | 16:25
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