أعلنت وزارة الصحة العامة وصول الشحنة الثامنة من لقاح فايزر إلى لبنان، وتحتوي على 46800 لقاح.

وبذلك يكون لبنان قد تسلم حتى الآن 297180 لقاحا من فايزر.



وتذكر الوزارة بأن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح، ينشر يوميا في التقرير اليومي عن كورونا، الصادر عن وزارة الصحة العامة.