أخبار عاجلة

مجلس التعاون الخليجي: نؤيد كل الإجراءات الأردنية لحفظ أمن واستقرار البلاد

Lebanon 24
03-04-2021 | 23:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمين عام مجلس التعاون: ندعم البحرين في كل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها
lebanon 24
05/04/2021 01:59:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني دعم المملكة لكافة الإجراءات التي يتخذها الأردن لحفظ أمنه واستقراره
lebanon 24
05/04/2021 01:59:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات: حسمنا بحزم محاولة المساس بأمن البلاد واستقرارها
lebanon 24
05/04/2021 01:59:58 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة التعاون الإسلامي: نساند جميع إجراءات الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن البلاد
lebanon 24
05/04/2021 01:59:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:44 | 2021-04-05
01:33 | 2021-04-05
01:20 | 2021-04-05
01:09 | 2021-04-05
01:00 | 2021-04-05
00:23 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website