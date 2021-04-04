البطريرك الراعي في عظة الفصح: كيف نفرح بالعيد ونصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر؟ عيد القيامة هو انتصار الرجاء على اليأس وتحويل غير الممكن إلى ممكن

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