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البطريرك الراعي في عظة الفصح: كيف نفرح بالعيد ونصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر؟ عيد القيامة هو انتصار الرجاء على اليأس وتحويل غير الممكن إلى ممكن

Lebanon 24
04-04-2021 | 10:31
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