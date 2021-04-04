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الراعي: نحيي عيد القيامة بقلق لسوء الإدارة السياسية ولبنان ما كان بحاجة للمرور بالجلجلة لو حظي بحكومة رشيدة اذ كان هو مثال القيامة والحياة في هذا الشرق

Lebanon 24
04-04-2021 | 10:33
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