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الراعي: ندعو جميع اللبنانيين الى وقفة ضمير وتشديد الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً وترجمة هذا الاعتراف بالولاء المطلق للبنان وبدولة مستقلة شرعية حرة

Lebanon 24
04-04-2021 | 10:36
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