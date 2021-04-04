الراعي: ندعو جميع اللبنانيين الى وقفة ضمير وتشديد الاعتراف بلبنان وطناً نهائياً وترجمة هذا الاعتراف بالولاء المطلق للبنان وبدولة مستقلة شرعية حرة

Lebanon 24