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حركة طالبان تعلن استهداف رتل عسكري للقوات الأفغانية غربي كابل وتقول إنه رد على الهجمات ضد مسلحيها

Lebanon 24
04-04-2021 | 18:00
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