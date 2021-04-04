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ولي العهد السعودي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني دعم المملكة لكافة الإجراءات التي يتخذها الأردن لحفظ أمنه واستقراره

Lebanon 24
04-04-2021 | 21:10
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