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وزير الصحة حمد حسن عبر "الجديد": كل الأشخاص من الفئة العمرية فوق الـ 70 عاماً والمسجلين على المنصة سيتم تلقيحهم في شهر نيسان

Lebanon 24
04-04-2021 | 22:55
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