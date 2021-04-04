وزير الصحة لـ"الجديد": أكثر من ستة آلاف شخص تلقوا لقاح " أسترازينيكا" في لبنان ولم يتم تسجيل أي آثار جانبية لدى أحد منهم استدعت دخول المستشفى

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