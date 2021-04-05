أخبار عاجلة

إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف للمرة الأولى

Lebanon 24
05-04-2021 | 12:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أوقات مستقطعة للأخبار السارّة.. صفر إصابات في القطاع الطبّي للمرة الأولى
lebanon 24
05/04/2021 21:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابات كورونا اليومية في تركيا تتجاوز 30 ألف حالة لأول مرة هذا العام
lebanon 24
05/04/2021 21:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تسجل ارتفاعا كبيرا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا
lebanon 24
05/04/2021 21:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان... وفيات كورونا تتخطى الـ60 والإصابات 3544
lebanon 24
05/04/2021 21:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:25 | 2021-04-05
20:32 | 2021-04-05
20:05 | 2021-04-05
19:54 | 2021-04-05
19:52 | 2021-04-05
19:40 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website