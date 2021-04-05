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الرئاسة الفلسطينية: الرئيس محمود عباس يتجه إلى ألمانيا لإجراء فحوصات ولقاء المستشارة أنغيلا ميركل (أ ف ب)

Lebanon 24
05-04-2021 | 13:52
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