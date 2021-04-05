معلومات "MTV": وزير الخارجيّة المصري سامح شكري يصل إلى لبنان الأربعاء حاملاً رسالة من الرئيس المصري إلى الرئيس عون كما سيلتقي الرئيسين برّي والحريري للقيام بمسعى يهدف إلى تشكيل الحكومة

Lebanon 24