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معلومات "الجديد": مسؤولون في لبنان تبلّغوا بأنّ باسيل سيغادر غداً إلى باريس وأنّ لقاءه مع ماكرون سيحصل الأربعاء

Lebanon 24
05-04-2021 | 14:38
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