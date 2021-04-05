نديم الجميّل لـ"هنا بيروت": لا أحد يملك تصوراً ولا أحد يريد تشكيل الحكومة لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يريدون فقط الإفادة من المركز من دون تحمل المسؤولية في وضع لبنان على سكّة الخلاص

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