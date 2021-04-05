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نديم الجميّل لـ"هنا بيروت": لا أحد يملك تصوراً ولا أحد يريد تشكيل الحكومة لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يريدون فقط الإفادة من المركز من دون تحمل المسؤولية في وضع لبنان على سكّة الخلاص

Lebanon 24
05-04-2021 | 15:44
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