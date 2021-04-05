رئيس البنك الدولي يتوقع أن تمدّد مجموعة العشرين مبادرتها لتعليق مدفوعات ديون الدول الأكثر فقراً حتى نهاية 2021 لكنه يتوقع أن يكون ذلك آخر تمديد

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