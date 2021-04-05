أخبار عاجلة

المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الليبية

Lebanon 24
05-04-2021 | 17:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المجلس الرئاسي الليبي يعلن تضامنه مع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني
lebanon 24
05/04/2021 21:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر ليبية: السيسي يناقش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم المسار السياسي ويؤكد إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع (سكاي نيوز)
lebanon 24
05/04/2021 21:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يصل إلى ليبيا في أول زيارة خارجية بعد تولي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة
lebanon 24
05/04/2021 21:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة يتسلمان السلطة رسمياً
lebanon 24
05/04/2021 21:36:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:25 | 2021-04-05
20:32 | 2021-04-05
20:05 | 2021-04-05
19:54 | 2021-04-05
19:52 | 2021-04-05
19:40 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website