أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني مفاوضات سد النهضة والتوتر مع إثيوبيا

Lebanon 24
05-04-2021 | 19:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: بلينكن يحث في اتصال مع رئيس الوزراء الإثيوبي على إنهاء الأعمال العدائية في تغراي
lebanon 24
05/04/2021 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة وقضايا شرقي المتوسط
lebanon 24
05/04/2021 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلاله على صحته
lebanon 24
05/04/2021 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن يؤكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي أن واشنطن تعتقد أن حلّ الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
lebanon 24
05/04/2021 21:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:25 | 2021-04-05
20:32 | 2021-04-05
20:05 | 2021-04-05
19:54 | 2021-04-05
19:52 | 2021-04-05
19:40 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website