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الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن

Lebanon 24
05-04-2021 | 19:40
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