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البنتاغون: نراقب عن كثب التحركات الروسية في القطب الشمالي ولا أحد يريد أن يرى عسكرة للمنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2021 | 21:44
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