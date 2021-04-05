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أبي رميا: أنشأنا لجنة مشتركة بين التيار وحزب الله قوامها نواب وكوادر لتقييم ورقة التفاهم على مدار ١٤ عاما حفاظا على نقاط القوة في التفاهم وسعيا لمعالجة النقاط الخلافية

Lebanon 24
05-04-2021 | 23:04
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