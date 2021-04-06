أخبار عاجلة

خلافات تخيم على الاجتماع الوزاري بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة حول صياغة البيان الختامي

Lebanon 24
06-04-2021 | 00:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بدء الاجتماع الوزاري المغلق الثاني في كنشاسا بشأن سد النهضة
lebanon 24
06/04/2021 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تراجع سياستها بشأن سد النهضة وتقيّم الدور الذي يمكن أن تلعبه في تسهيل حل الأزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان
lebanon 24
06/04/2021 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية
lebanon 24
06/04/2021 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الجلسة الوزارية الختامية المغلقة في اجتماعات "سد النهضة" بكينشاسا (الجزيرة)
lebanon 24
06/04/2021 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:54 | 2021-04-06
12:48 | 2021-04-06
12:35 | 2021-04-06
12:22 | 2021-04-06
12:18 | 2021-04-06
12:14 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website