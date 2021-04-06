مصدر في مفاوضات "سد النهضة" لـ"سكاي نيوز": تعقيدات في مباحثات كينشاسا حتى اللحظة وخلافات بين مصر وإثيوبيا حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني للسدّ

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