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موسكو تعتبر أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى "حلف شمال الأطلسي" لن يؤدي "إلا إلى تفاقم" الوضع (أ ف ب)

Lebanon 24
06-04-2021 | 13:40
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