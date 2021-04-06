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تنظيم "القاعدة" يتبنى استهداف القوات الإماراتية بصاروخين في محافظة شبوة اليمنية (روسيا اليوم)

Lebanon 24
06-04-2021 | 20:57
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