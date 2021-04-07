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وزير الخارجية المصري سامح شكري من بعبدا: مصر تستمر ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الازمة
Lebanon 24
07-04-2021
|
11:27
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