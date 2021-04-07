وزير الخارجية المصري سامح شكري نقل إلى الرئيس عون رسالة من الرئيس السيسي اكد فيها على تضامن جمهورية مصر العربية مع لبنان ودعمها للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة

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