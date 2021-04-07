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وزير خارجية سويسرا أكد للرئيس عون استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة للبنان في كل المجالات ودعا لإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية

Lebanon 24
07-04-2021 | 18:58
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