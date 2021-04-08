أخبار عاجلة

مصدر عسكري سوري: إصابة 4 جنود من قواتنا وخسائر مادية في الهجوم الإسرائيلي على نقاط في محيط دمشق

Lebanon 24
08-04-2021 | 01:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري لحقوق الإنسان: 3 قتلى من مجموعات موالية لإيران في القصف الإسرائيلي قرب دمشق
lebanon 24
08/04/2021 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: انفجارات عنيفة تدوي في دمشق ومحيطها ومحاولة المضادات الأرضية التابعة للنظام السوري التصدي لها في سماء المنطقة
lebanon 24
08/04/2021 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي​ القى قنابل مضيئة مقابل الأراضي اللبنانية في أجواء المناطق الحدودية المحيطة بموقع "الراهب" العسكري مقابل ​عيتا الشعب​ (الجديد)
lebanon 24
08/04/2021 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية سرية.. جنود اسرائيليون يدمّرون نقطة عسكرية سورية
lebanon 24
08/04/2021 11:43:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:39 | 2021-04-08
11:37 | 2021-04-08
11:30 | 2021-04-08
11:17 | 2021-04-08
11:16 | 2021-04-08
11:08 | 2021-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website