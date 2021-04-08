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الحريري لـ"الجديد": أستغرب تغييب الرئيس عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة

Lebanon 24
08-04-2021 | 19:49
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