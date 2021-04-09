أخبار عاجلة

التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب شاحنة على طريق عام الريحان - جزين

Lebanon 24
09-04-2021 | 09:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب سيارة قرب شركة المازدا على الطريق البحرية جل الديب
lebanon 24
09/04/2021 13:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام أدما
lebanon 24
09/04/2021 13:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على طريق عام الرابية عند مفرق مستشفى سرحال - الأضرار مادية وحركة المرور كثيفة
lebanon 24
09/04/2021 13:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق عام انطلياس باتجاه الرابية
lebanon 24
09/04/2021 13:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:58 | 2021-04-09
12:56 | 2021-04-09
12:50 | 2021-04-09
12:46 | 2021-04-09
12:44 | 2021-04-09
12:41 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website