الأمين العام المساعد للجامعة العربية بعد لقائه الجميّل: استمعنا إلى رؤية حزب "الكتائب" حول الوضع وطرحت عليه المسعى الذي تقوم به الجامعة وقلقها مما يجري في البلاد

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