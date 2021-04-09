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الشرطة النروجية تفرض غرامة مالية على رئيس الحكومة لعدم التزامه بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا

Lebanon 24
09-04-2021 | 11:15
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