20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الشرطة النروجية تفرض غرامة مالية على رئيس الحكومة لعدم التزامه بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا
Lebanon 24
09-04-2021
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية أعلنت عدم مشاركتها رسمياً بالألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو هذا الصيف، تفادياً لعدم التنقل والاختلاط ونقل عدوى فيروس كورونا إلى البلاد
Lebanon 24
كوريا الشمالية أعلنت عدم مشاركتها رسمياً بالألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو هذا الصيف، تفادياً لعدم التنقل والاختلاط ونقل عدوى فيروس كورونا إلى البلاد
09/04/2021 13:03:53
09/04/2021 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام أردنية: رئيس الوزراء يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا
Lebanon 24
وسائل إعلام أردنية: رئيس الوزراء يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا
09/04/2021 13:03:53
09/04/2021 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة الروسية يعلن تسجيل لقاح ثالث في روسيا ضد فيروس "كورونا"
Lebanon 24
رئيس الحكومة الروسية يعلن تسجيل لقاح ثالث في روسيا ضد فيروس "كورونا"
09/04/2021 13:03:53
09/04/2021 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو يهنئ بايدن ويقول إنه سيتعاون معه لمكافحة فيروس كورونا والتغيّر المناخي
Lebanon 24
رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو يهنئ بايدن ويقول إنه سيتعاون معه لمكافحة فيروس كورونا والتغيّر المناخي
09/04/2021 13:03:53
09/04/2021 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
Lebanon 24
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
18:20 | 2021-04-08
08/04/2021 06:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
19:22 | 2021-04-08
08/04/2021 07:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من الحريري إلى عون.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
رسالة من الحريري إلى عون.. إليكم التفاصيل
20:20 | 2021-04-08
08/04/2021 08:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
Lebanon 24
زيارة باسيل لفرنسا annulée... والحكومة "طارت" ولا حلّ إلا بالعقوبات؟!
15:30 | 2021-04-08
08/04/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان الجميلة تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها (صور)
Lebanon 24
إبنة نورمان أسعد وأيمن زيدان الجميلة تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها (صور)
16:50 | 2021-04-08
08/04/2021 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:58 | 2021-04-09
المبعوث الصيني: المحادثات بشأن الاتفاق النووي تسير في الاتجاه الصحيح وهامش الاختلاف يضيق
12:56 | 2021-04-09
مصادر العربية: الوفد الأميركي في فيينا سيعود إلى واشنطن
12:50 | 2021-04-09
زكي من بكركي: نعدكم باستمرار السعي مع الجميع لايجاد مخرج للازمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعا تقوم بالاصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة للوضع الاقتصادي والمالي
12:46 | 2021-04-09
مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية: لجنة العمل بشأن الاتفاق النووي ستنعقد الأسبوع المقبل
12:44 | 2021-04-09
أهالي السجناء اعتصموا أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإقرار مشروع العفو العام، والاسراع في المحاكمات، بالاضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ والنقص في وجبات الطعام
12:41 | 2021-04-09
مستشفى المعونات بحاجة ماسة الى دم من فئة o-
فيديو
مشهد مرعب: سحلية عملاقة تقتحم متجرا وتسبب الذعر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشهد مرعب: سحلية عملاقة تقتحم متجرا وتسبب الذعر.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-04-09
09/04/2021 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
21:00 | 2021-04-08
09/04/2021 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
Lebanon 24
وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)
18:00 | 2021-04-08
09/04/2021 13:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact