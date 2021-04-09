الجميّل بعد لقائه السفير زكي: شعرنا في الفترة الماضية أنّ اللبنانيين متروكون من قبل أصدقائنا ونأمل أن يكون الأمر تغيّر وأن يهتم الأصدقاء بمصير الشعب اللبناني

Lebanon 24