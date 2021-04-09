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الجميّل بعد لقائه السفير زكي: شعرنا في الفترة الماضية أنّ اللبنانيين متروكون من قبل أصدقائنا ونأمل أن يكون الأمر تغيّر وأن يهتم الأصدقاء بمصير الشعب اللبناني

Lebanon 24
09-04-2021 | 11:23
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سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية: تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني
lebanon 24
09/04/2021 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: هناك هيركات شامل على كل الشعب لان الجماعة "زعران" والمسؤولية تقع على حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والحكومة، فهم كانوا يطلبون من سلامة دفع عجز الموازنة كما ان سلامة لم يصارح اللبنانيين عندما حصل مس بودائع الناس
lebanon 24
09/04/2021 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: ما نراه من اللا مسؤولين اللبنانيين هو استهتار بوجع اللبنانيين وفقرهم ونحن بانتظار اللحظة التي سيتمكن فيها الشعب اللبناني من تصفية حساباتهم مع هؤلاء عن طريق صناديق الاقتراع
lebanon 24
09/04/2021 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لضرورة أن يكون هناك حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد بانتظار الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي هو تمديد لمأساة اللبنانيين
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09/04/2021 13:03:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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