أهالي السجناء اعتصموا أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإقرار مشروع العفو العام، والاسراع في المحاكمات، بالاضافة إلى حل مشكلة الاكتظاظ والنقص في وجبات الطعام

Lebanon 24