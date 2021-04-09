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زكي من بكركي: نعدكم باستمرار السعي مع الجميع لايجاد مخرج للازمة الحالية بما يتيح تشكيل حكومة سريعا تقوم بالاصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة للوضع الاقتصادي والمالي
Lebanon 24
09-04-2021
|
12:50
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