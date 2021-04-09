أخبار عاجلة

جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين تبدأ حملة تقديم لقاح سبوتنيك الاثنين

Lebanon 24
09-04-2021 | 15:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين" تبدأ حملة تقديم لقاح سبوتنيك للصحافيين الرياضيين ضد فيروس كورونا الإثنين 12 نيسان في مستشفى جبل لبنان
lebanon 24
09/04/2021 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في هذا الموعد
lebanon 24
09/04/2021 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سجالات أوروبية ـ روسية حول "سبوتنيك".. وموسكو تبدأ التجارب على لقاح من جرعة واحدة
lebanon 24
09/04/2021 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تعلن تقديم نحو 3 ملايين جرعة لقاح منذ بداية حملة التطعيم
lebanon 24
09/04/2021 17:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:10 | 2021-04-09
17:04 | 2021-04-09
17:02 | 2021-04-09
16:59 | 2021-04-09
16:44 | 2021-04-09
16:41 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website