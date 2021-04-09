20
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين تبدأ حملة تقديم لقاح سبوتنيك الاثنين
Lebanon 24
09-04-2021
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
"جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين" تبدأ حملة تقديم لقاح سبوتنيك للصحافيين الرياضيين ضد فيروس كورونا الإثنين 12 نيسان في مستشفى جبل لبنان
Lebanon 24
"جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين" تبدأ حملة تقديم لقاح سبوتنيك للصحافيين الرياضيين ضد فيروس كورونا الإثنين 12 نيسان في مستشفى جبل لبنان
09/04/2021 17:29:38
09/04/2021 17:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في هذا الموعد
Lebanon 24
دولة عربية تبدأ إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في هذا الموعد
09/04/2021 17:29:38
09/04/2021 17:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سجالات أوروبية ـ روسية حول "سبوتنيك".. وموسكو تبدأ التجارب على لقاح من جرعة واحدة
Lebanon 24
سجالات أوروبية ـ روسية حول "سبوتنيك".. وموسكو تبدأ التجارب على لقاح من جرعة واحدة
09/04/2021 17:29:38
09/04/2021 17:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تعلن تقديم نحو 3 ملايين جرعة لقاح منذ بداية حملة التطعيم
Lebanon 24
فرنسا تعلن تقديم نحو 3 ملايين جرعة لقاح منذ بداية حملة التطعيم
09/04/2021 17:29:38
09/04/2021 17:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
Lebanon 24
تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة
19:22 | 2021-04-08
08/04/2021 07:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
Lebanon 24
الخبز لن يُباع إلا في هذه الأماكن.. بيان هام إلى اللبنانيين
18:20 | 2021-04-08
08/04/2021 06:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من الحريري إلى عون.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
رسالة من الحريري إلى عون.. إليكم التفاصيل
20:20 | 2021-04-08
08/04/2021 08:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
11:30 | 2021-04-09
09/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل مكاتب الـ"LBCI"؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل مكاتب الـ"LBCI"؟
19:50 | 2021-04-08
08/04/2021 07:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:10 | 2021-04-09
السياسية اليمينية ماريان لوبان تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2022
17:04 | 2021-04-09
كلية الأسلحة البريطانية: جنازة #الأمير_فيليب لن تكون رسمية، وسيرقد جثمانه في قلعة وندسور قبل الجنازة في كنيسة القديس جورج
17:02 | 2021-04-09
جريح في حادث سير على أوتوستراد المنية
16:59 | 2021-04-09
بريطانيا: لن تنظم مراسم جنازة دولة للأمير فيليب
16:44 | 2021-04-09
السفير الالماني يدعو الى تشكيل حكومة مهمة رابطا اي مشروع استثماري بالاصلاحات
16:41 | 2021-04-09
خامنئي يعلن أن طهران ليست مستعجلة لعودة واشنطن للاتفاق النووي
فيديو
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
14:40 | 2021-04-09
09/04/2021 17:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب: سحلية عملاقة تقتحم متجرا وتسبب الذعر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مشهد مرعب: سحلية عملاقة تقتحم متجرا وتسبب الذعر.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-04-09
09/04/2021 17:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. فوزان مهمّان لـ"إنتر" و"يوفنتوس" على "ساسولو" و"نابولي" (فيديو)
21:00 | 2021-04-08
09/04/2021 17:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact