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الكرملين: بوتن يؤكد لأردوغان خلال اتصال هاتفي أهمية اتفاقية مونترو الخاصة بمضائق البحر الأسود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
09-04-2021 | 17:39
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