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البيت الأبيض: بايدن يطلب 715 مليار دولار من الكونغرس لاحتواء "التهديدات" الروسية والصينية (الميادين)

Lebanon 24
09-04-2021 | 18:37
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