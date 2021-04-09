17
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
البيت الأبيض: بايدن يطلب 715 مليار دولار من الكونغرس لاحتواء "التهديدات" الروسية والصينية (الميادين)
Lebanon 24
09-04-2021
|
18:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
كبير موظفي البيت الأبيض بإدارة بايدن: التهديدات الأمنية مقلقة وأثق بأن جهاز الخدمة السرية سيؤمن التنصيب ونتلقى إحاطات من الإدارة الحالية عن الإجراءات الأمنية لتأمين الكونغرس
Lebanon 24
كبير موظفي البيت الأبيض بإدارة بايدن: التهديدات الأمنية مقلقة وأثق بأن جهاز الخدمة السرية سيؤمن التنصيب ونتلقى إحاطات من الإدارة الحالية عن الإجراءات الأمنية لتأمين الكونغرس
09/04/2021 22:29:11
09/04/2021 22:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بايدن يطلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين
Lebanon 24
بايدن يطلب 715 مليار دولار لمواجهة روسيا والصين
09/04/2021 22:29:11
09/04/2021 22:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيطلب التحقيق في قضة المعارض الروسي نافالني
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيطلب التحقيق في قضة المعارض الروسي نافالني
09/04/2021 22:29:11
09/04/2021 22:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمديد معاهدة ستارت مع موسكو لا يعني أن نتجاهل التهديدات الروسية
Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: تمديد معاهدة ستارت مع موسكو لا يعني أن نتجاهل التهديدات الروسية
09/04/2021 22:29:11
09/04/2021 22:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
عون يتخلى عن رئاسة الجمهورية؟
11:30 | 2021-04-09
09/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
"قفزة" كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:05 | 2021-04-09
09/04/2021 09:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي بفستان قصير وإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت (صور)
09:00 | 2021-04-09
09/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
Lebanon 24
"علاقة مشبوهة".. حبيبة راغب علامة حاولت اغتياله والفنان يكشف تفاصيل جديدة لأول مرة (فيديو)
14:40 | 2021-04-09
09/04/2021 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
Lebanon 24
إطلاق نار وجرحى في وسط بيروت... ماذا يحصل؟
18:04 | 2021-04-09
09/04/2021 06:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
22:12 | 2021-04-09
الخارجية الأميركية تُعلن موعد استئناف محادثات الاتفاق النووي مع إيران
21:59 | 2021-04-09
وزني: ادعو الى تأليف حكومة بشكل سريع يكون لديها مصداقية في الداخل والخارج تبدأ فورا بالاصلاحات وتدخل ببرنامج مع صندوق النقد الدولي
21:49 | 2021-04-09
وزني: إعطاء الطمأنينة للمودعين عبر إعادة إصلاح القطاع المالي والمصرفي
21:37 | 2021-04-09
الخارجية الأميركية: مستعدون لرفع العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق النووي بهدف العودة إلى الالتزام الايراني به
21:25 | 2021-04-09
الخارجية الأميركية تتوقع استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل (سكاي نيوز)
21:10 | 2021-04-09
وكالة الأنباء الإثيوبية: إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة من أجل تحسين حياة مواطنيها
فيديو
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
جنبلاط يتلقّى لقاح كورونا (فيديو)
18:57 | 2021-04-09
09/04/2021 22:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
Lebanon 24
لص يعيد أموالاً سرقها بعد اكتشافه أنّها تبرعات لمسجد! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
09/04/2021 22:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"مايكروسوفت" تستعدّ لإطلاق حواسب "Surface" الجديدة! (فيديو)
18:00 | 2021-04-09
09/04/2021 22:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact