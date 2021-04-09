أخبار عاجلة

وزيرا خارجية أميركا وفرنسا يشددان على دعم سيادة أوكرانيا على أراضيها (العربية)

Lebanon 24
09-04-2021 | 20:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: نتواصل على أعلى مستوى مع أميركا حول الوضع شرق أوكرانيا
lebanon 24
09/04/2021 22:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بريطانيا: بحثت مع نظرائي من أميركا وألمانيا وفرنسا تحديات السلام في اليمن
lebanon 24
09/04/2021 22:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أميركا تحدث مع نظيره السعودي حول محاولة الاعتداء على مطار أبها (العربية)
lebanon 24
09/04/2021 22:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان ضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية
lebanon 24
09/04/2021 22:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:12 | 2021-04-09
21:59 | 2021-04-09
21:49 | 2021-04-09
21:37 | 2021-04-09
21:25 | 2021-04-09
21:10 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website