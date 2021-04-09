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بيان أميركي- فرنسي: على القادة السياسيين في لبنان تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم مصالح الشعب (الحدث)

Lebanon 24
09-04-2021 | 20:42
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