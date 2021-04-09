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وزني: ادعو الى تأليف حكومة بشكل سريع يكون لديها مصداقية في الداخل والخارج تبدأ فورا بالاصلاحات وتدخل ببرنامج مع صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
09-04-2021
|
21:59
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