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الخارجية الأميركية تُعلن موعد استئناف محادثات الاتفاق النووي مع إيران

Lebanon 24
09-04-2021 | 22:12
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، اليوم الجمعة، إن واشنطن تتوقع استئناف مفاوضات مجموعة العمل بشأن إيران الأسبوع المقبل، مع عودة الوفود إلى عواصمها حاليا لإجراء مشاورات.

وأوضحت المتحدثة في إفادة صحفية، أن المبعوث إلى إيران روب مالي، سيعود إلى الولايات المتحدة مع انطلاق المحادثات في نهاية الأسبوع.

وأضافت بورتر: "في هذا الوقت، تعود الوفود بالفعل إلى عواصمها لإجراء مشاورات، لكننا نتوقع استئناف مجموعات العمل الأسبوع المقبل".

يحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي التوفيق بين أطراف الاتفاق أملا في استعادة العمل به للحد من أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الأميركية والعقوبات الدولية الأخرى.

يوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران لاستئناف الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف المتحدث أنه "لن تكون هناك إيماءات أحادية الجانب، لأن الولايات المتحدة تفضل صيغة الامتثال من أجل الامتثال".

من جانبه قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم، إن روسيا والصين تصران على الرفع الإلزامي للعقوبات الأميركية ضد المشاريع الإيرانية المتعلقة بالاتفاق النووي في إيران، بما في ذلك مفاعل آراك ومفاعل منشأة فوردو.
المصدر: سبوتنيك
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